Haugesund sel Desler til fransk fotball

Det melder Haugesund på sin nettstad tysdag. Dansken blir dermed lagkamerat med Ruben Gabrielsen, som har spelt i Toulouse sidan overgangen frå Molde i desember 2019.

Laget rykte ned frå Ligue 1 i 2020, men er blant favorittane til å rykke opp igjen kommande sesong.

– Mikkel er eit godt døme på korleis spelarar som har køyrt seg litt fast i karrieren, får ein ny vår i FK Haugesund og sidan tek steget vidare ut i fotballverda. Han har levert på høgt nivå sidan dag éin og vakse fram til å bli kanskje den aller beste høgrebacken i Eliteserien, seier FKHs sportsleg leiar Eirik Opedal i rosande ordelag om Desler.

26 år gamle Desler kom til Haugesund frå Odense framfor 2019-sesongen. Han fekk totalt 79 kampar for vestlendingane, der han noterte seg for to skåringar og 13 målgivande pasningar.

