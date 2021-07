Lewis Hamilton utsett for rasisme etter Silverstone-siger

sport

Hamilton suste inn til siger på heimebane etter å ha passert leiande Charles Leclerc to rundar før mål. 36-åringen henta seg inn i løpet på mirakuløst vis etter ein ti sekund tidsstraff som følgje av ein kollisjon i første runde med tittel-rival Max Verstappen.

Etter løpet tikka det inn rasistiske meldingar under ein feirande Instagram-post på profilen til arbeidsgivar Mercedes. Formel 1, Det internasjonale bilsportsforbundet og Mercedes fordømmer meldingane i ei samla pressemelding, melder Sky Sports.

– Undervegs og i etterkant av Storbritannia Grand Prix i går, vart Lewis Hamilton utsett for rasistisk hets i sosiale medium, som følgje av ein kollisjon undervegs i løpet, heiter det i pressemeldinga.

– Sett det i EM

Saman fordømmer dei rasismen på det sterkaste.

– Formel 1, Det internasjonale bilsportsforbundet og Mercedes-AMG Petronas F1 Team fordømmer denne åtferda på det sterkaste. Desse menneska høyrer ikkje heime i sporten vår, og vi håpar desse menneska blir haldne ansvarlege for handlingane sine, heiter det vidare.

Direktør for Mercedes-laget, Toto Wolff, kommenterte hendingane under eit radioprogram på BBC måndag morgon.

– Vi har sett det i fotball-EM og hetsen er absolutt ikkje akseptabel. Eg lurer på om somme berre ikkje forstår det. Dette er ikkje akseptabelt og vi vil reagere, konstaterte Wolff.

Får støtte av utfordraren

Red Bull er den største tittelutfordraren til Mercedes i verdsmeisterskapet i år. Laget til Max Verstappen var lite nøgd med køyringa til Hamilton under løpet søndag, men melder måndag støtta si til Hamilton på Twitter.

– Sjølv om vi er arge konkurrentar på banen, står vi alle samla i kampen mot rasisme. Vi fordømmer rasisme mot laget vårt, konkurrentane våre og fansen vår, skriv laget på Twitter og held fram:

– Som lag er vi forferda og svært triste over å sjå at Lewis fekk rasistisk hets i sosiale medium etter kollisjon med Max i går. Det finst ingen unnskyldningar for det.

Sju gonger verdsmeister Lewis Hamilton har gjennom heile karrieren vore svært aktiv i kampen mot rasisme. Sist gav han støtta si til EM-stjernene til England, Bukayo Saka, Marcus Rashford og Jadon Sancho, som alle var offer for rasisme etter at dei bomma frå ellevemetersmerket i EM-finalen mot Italia.

(©NPK)