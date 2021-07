Hovland tangerte karrierebeste på rankinga

sport

Oslo-guten spelte seg meisterleg opp på sisterunden av British Open søndag og fekk nesten topp 10-plasseringa han hadde håpa på. Delt 12.-plass var likevel nok til å gjere eit solid hopp på golfrankinga, frå 14.- til 11.-plass.

Hovland tok seg forbi Tyrell Hatton, Patrick Reed og tidlegare verdseinar Rory McIlroy. Verken Hatton eller Reed klarte cuten i British Open i år, medan McIllroy enda til slutt på ein delt 46.-plass i majorturneringa.

11.-plassen på rankinga har ikkje Hovland hatt sidan starten av mai.

No skal nordmannen til OL, der turneringa for dei norske golfherrane blir sette i gang 29. juli. Kristian Krogh Johannessen deltek òg for dei norske mennene.

