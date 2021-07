Roarane på plass i Japan: – Kjenner oss som kongar

sport

Torsdag var dei fleste på plass på hotellet i den japanske byen før ferda går vidare til OL-byen Tokyo. Are Strandli, som skal konkurrere med makkeren sin Kristoffer Brun, fullroser opplegget.

– Det er absolutt kanonbra. Treningsforholda er fine. Vi byrjar å komme litt inn i klima og tidssone og alt. Alt bra så langt, seier han til NTB.

– Det er fantastisk bra fasilitetar. Dei lokale gjer det dei kan. Det er nesten «too much». Det er ingenting å setje fingeren på, seier han.

Moglegheitene for å prestere og overgå bronsemedaljen frå Rio-OL for fem år sidan blir i alle fall ikkje øydelagde i førebuingane i Japan.

– Som heltar

– Ein blir jo motteken som heltar, nærast. Dei står klare når ein kjem med båten inn til brygga og skal ta årar og halde båten. Vi kjenner oss som kongar, rosar han.

Strandli fortel vidare at problema med at fleire kansellerte bustader bestilte av Olympiatoppen har gått fint for deira del.

– Det har løyst seg veldig fint. Vi skal bu der vi utgangspunktet hadde tenkt å bu. Vi er heldige sånn sett. Det påverkar ingenting på den måten.

I singlesculler er det Kjetil Borch som er gullhåpet til Noreg. Torsdag la han ut ei melding på Instagram-profilen sin med bilete av klokka si der han hadde teke tida på kor lenge dei brukte frå dei kom av flyet til dei var ute av flyplassen. Den tida kan vise seg å vere god, ifølgje Borch.

– Vi var førebudde på at det kom til å ta lang tid. Eg har snakka litt med andre utøvarar som allereie er her. For dei tok det sju timar. Andre land hadde brukt opp mot ti timar. Så det at vi brukte fire og ein halv var eigentleg berre ein siger, seier han.

– I prinsippet portforbod

Maten får òg ros av roarane, som ikkje får umiddelbar heimlengsel av maten med mange japanske innslag.

– Det er japansk tradisjonell mat, men også vestleg frukost. Eg har ete sild, reker og litt sushi i dag og havregraut til frukost. Det er ikkje så gale, seier han.

Mellom treningsøktene er det lite mobilitet for den norske roleiren.

– Vi har i prinsippet portforbod. Med ein gong vi går ut av døra, er det minst ein person som fotfølger oss. Veldige hyggjelege personar, men det er kjempestrengt. Det er for så vidt heilt greitt, seier Borch.

Måndag går ferda vidare til OL-byen. Fredag 23. juli skal dei første roarane i aksjon.

