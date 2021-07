Tour de France-lag dopingetterforska

sport

Onsdag kveld vart det gjennomført ein rassia på hotellet der laget heldt til.

Treningsdata vart konfiskert, og bussen til laget og hotellrom vart søkt gjennom.

Torsdag stadfesta ein representant for påtalemakta i Marseille at undersøkingane på hotellet var eit ledd i ei etterforsking som vart innleidd 3. juli for mogleg erverv, transport, innehaving og import av forbodne stoff.

Bahrain Victorious stadfesta sjølv aksjonen til politiet.

– Vi hadde besøk av politiet. Dei spurde om treningsdataa til ryttarane, og dei sjekka bussen, seier lagsjefen Milan Erzen til nettstaden Cyclingnews.

Også laget Movistar budde på det same hotellet, men skal ikkje ha fått besøk av politiet.

Ifølgje Cyclingnews skal ingen ha vorte arresterte etter aksjonen til politiet.

Erzen forsvarte laget sist månad etter at det var sett fram anonyme skuldingar om doping mot laget. Det vart stilt spørsmål om resultata frå laget i både Giro d'Italia og Critérium du Dauphiné.

Damiano Caruso på laget vart dømt for brot på dopingreglane tilbake i 2012. I Giro-en i år tok han ein 2.-plass på ein etappe. I Critérium du Dauphiné vart det tre etappesigrar for laget.

Bahrain Victorious' Wouter Poels har akkurat no klatretrøya i touren.

(©NPK)