Rosenborg selde toppskåraren til Ferencváros: – Eit svært godt tilbod

Det melder trønderklubben på sin nettstad torsdag ettermiddag.

Zachariassen kom til Rosenborg frå Sarpsborg før 2020-sesongen og var blant dei beste spelarane til klubben i perioden han var der. I årets sesong er han toppskårar for laget som ligg på 5.-plass i Eliteserien.

– Kristoffer har vore ein solid spelar for oss og har gjort det såpass bra at han har vorte attraktiv for klubbar nede i Europa. Vi har fått eit svært godt tilbod, og «Doff» kjenner sjølv at han har lyst til dette. Derfor kjennest det riktig på alle plan, seier sportsleg leiar Mikael Dorsin i RBK.

Tosifra millionbeløp

Discovery skreiv tidlegare torsdag at overgangssummen skal liggje på rundt 15 millionar kroner, medan Adresseavisen hevda at totalramma er om lag 22 millionar kroner.

Zachariassen reiste til Ungarn onsdag kveld for å fullføre overgangen.

– Det viser seg igjen at viss ein gjer det bra i Rosenborg, uansett alder, er ein attraktiv på marknaden. Det har Kristoffer gjort, og han fortener moglegheita, seier Dorsin.

Meisterligaambisjon

Med fleire viktige mål på starten av årets eliteserie, vart Zachariassen teke ut på landslaget for første gong i mai. 6. juni fekk han Noreg-debuten sin i 1-2-tapet for Hellas.

I Ferencváros blir Zachariassen klubbkamerat med norske Tokmac Nguen. Klubben er regjerande seriemeister i Ungarn og gjekk tysdag vidare til 2. kvalifiseringsrunde i Meisterligaen.

Førre sesong var laga i Champions League etter å ha slått ut Molde i den 4. kvalifiseringsrunden. I gruppespelet møtte dei kjemper som Barcelona og Juventus.

