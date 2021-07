OL blir ingen klimafest

sport

Tokyo-OL ønskjer å vere ein føregangsfigur for berekraft og har innført ei rekkje tiltak for å redusere klimaavtrykka til arrangementet.

Det er likevel ikkje til å stikke under stol at OL i Tokyo, som alle andre store arrangement, vil etterlate seg eit uunngåeleg og alvorleg klima-avtrykk.

Årets meisterskap vil sleppe ut 2,73 millionar tonn karbondioksid (CO2) ifølgje dei siste estimata. Det er meir CO2 enn enkelte land sender ut i atmosfæren på eit heilt år. Hovudsyndaren er bygging og renovering av arenaer og dessutan annan relevant infrastruktur, og står for heile 1,5 millionar tonn.

– Estimatet tek ikkje høgd for at OL vil gå utan tilskodarar, noko som vil redusere utsleppa med 340.000 tonn» seier arrangøren ifølgje AFP.

Klimainitiativa under årets OL inkluderer mellom anna elektrisitet frå fornybare kjelder, søkjelys på resirkulering, avfallshandtering og innreiing av OL-landsbyen med resirkulerbare materiale.

Søkjelys på berekraft

Arrangørane har sett seg eit hårete mål om at all elektrisitet brukt under OL skal komme frå fornybare energikjelder.

– 30–35 prosent av elektrisiteten skal komme direkte frå grøne kjelder. Dei resterande prosentane skal komme via å konvertere ikkje-fornybar elektrisitet til fornybar, gjennom kjøp av grøne sertifikat, seier ein talsmann for leikane.

Sertifikata er ei stadfesting på at fornybar energi lik den brukt under OL, vil bli sprøytt inn i det totale kraftnettet i landet, eller at den same energien har vorte spart gjennom å gjere bustader i Tokyo-området meir energieffektive.

Resirkulering

Leikane har òg eit sterkt og auka søkjelys på sirkulær økonomi og berekraft. Heile 99 prosent av gode som blir brukte under OL skal vere gjenbruk eller resirkulert. Dei vil òg leige produkt der det er mogleg og selje vidare det som er kjøpt nytt

Særleg trekkjer arrangøren fram innreiinga i OL-landsbyen og IT-utstyret som blir nytta under arrangementet.

Eit punkt som vil bli vesentleg lettare å gjennomføre no som OL vil gå utan tilskodarar, er avfallshandteringa under og etter meisterskapen. Målet er framleis å resirkulere 65 prosent av alt avfall generert under leikane.

Klimakvotar

Tokyo 2020 seier at dei planlegg å kjøpe klimakvotar for å utlikne ein del av utsleppet. Pengane skal finansiere lokale prosjekt som tek sikte på å redusere klimagassutslepp tilsvarande 4,38 millionar tonn CO2.

Men nokre av prosjekta har møtt stor motstand blant lokale klimaaktivistar, som hevdar at bedriftene kjøper ei kortsiktig løysing, i staden for å endre til ein meir berekraftig operasjon på sikt. I tillegg har nokre av klimakvoteprosjekta feila i målet deira om å utlikne utsleppa.

(©NPK)