Milwaukee Bucks utlikna i finaleserien mot Phoenix Suns

Dermed er dei to laga like langt i ein tett og jamn finaleserie. Denne gongen var det Khris Middleton som vart den store helten for Bucks, med dei 40 poenga sine.

Som i dei tre andre kampane i finaleserien var det heimelaga som vann. Det vil Middleton ha ei endring på når kamp fem i finaleserien går i Phoenix natt til søndag norsk tid.

– Det vi gjer her, må vi finne ein måte å gjere borte òg. Den einaste måten vi kan vinne finaleserien er å vinne ein kamp borte, sa Middleton til ESPN etter kampen.

Den største stjerna på Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, var igjen viktig med 26 poeng, 14 returar og 8 målgivande pasningar. Den greske superstjerna levde òg opp til tilnamnet «The Greek Freak», då han stod for eitt av høgdepunkta i finaleserien, med ei sterk blokkering då kampen gjekk mot slutten.

Devin Booker hadde den klart beste kampen sin i finaleserien så langt for Suns med 42 poeng, men det var ikkje nok til å hindre tap.

