Lillestrøm hentar tilbake Knudsen frå utlån i Ull/Kisa

Knudsen skulle opphavleg vere på lån i Ull/Kisa til 31. desember, men med imponerande spel i førstedivisjon har dei gulkledde bestemt seg for å avslutte avtalen tidlegare.

Torsdag var ungguten tilbake på treningsfeltet til Lillestrøm. Det melder klubben på nettstaden sin.

– Det har vore fint å følgje den gode utviklinga til Magnus i Ull/Kisa, men no har vi konkludert med at tida er inne for at han blir henta tilbake til LSK. Vi har eit tett kampprogram framover, og slik det ser ut no er det svært sannsynleg at han vil få speletid, seier sportssjef Simon Mesfin.

Den neste kampen til Lillestrøm er heime mot Molde søndag.

