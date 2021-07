BBC: Mesteparten av rasismen mot EM-spelarane til England kom frå utlandet

sport

Det er The Center of Countering Digital Hate sine undersøkingar som BBC Two-programmet Newsnight viser til, skriv TV 2.

Newsnight skal ha sett nærare på undersøkinga av dei 105 Instagram-kontoane.

På 32 av kontoane fann ikkje Newsnight tilstrekkeleg bevis til å konkludere med opphavet, medan ni av kontoane ikkje lenger var aktive. 59 av kontoane som sende meldingar med rasistisk innhald til Bukayo Saka, Marcus Rashford og Jadon Sancho like etter EM-finalen, blir antekne å komme frå utlandet.

Det er nær anslaget til organisasjonen Kick It Out. Dei jobbar mot rasisme i fotballen og estimerer at rundt 70 prosent av rasistisk hets på nett mot fotballspelarar dei siste to åra kjem frå andre stader enn Storbritannia, skriv The New Stateman.

Rasismen mot spelarane til England etter EM-finalen har skapt sterke reaksjonar i Storbritannia. Onsdag sa statsminister i Storbritannia, Boris Johnson, at personar som uttrykkjer seg rasistisk på nett, ikkje får dra på fotballkampar.

(©NPK)