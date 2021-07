Steffen Landro ferdig i Sandnes Ulf

sport

Landro er dermed ferdig i Sandnes Ulf etter 1,5 år i førarsetet på Sandnes stadion. Det melder Sandnes Ulf sjølv på eigne sider.

Sandnes Ulf har slite veldig så langt i sesongen. Rogaland-klubben står med berre to poeng på dei siste fem kampane. Stadfestinga kjem få dagar etter at Sandnes Ulf tapte heile 4–0 mot Ranheim.

35-åringen frå Bergen vart tilsett som trenar for dei lyseblå i november 2019 etter fleire suksessfulle år med Nest-Sotra.

– Etter dialog med klubben har vi komme fram til at dette er den beste løysinga for alle partar. Eg ønskjer å takke klubben for den moglegheita eg fekk, seier Steffen Landro.

Bojan Zajic tek over hovudansvaret for dei lyseblå til ny hovudtrenar er på plass.

