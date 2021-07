Medium: Messi godtek lønnskutt og skriv ny Barcelona-kontrakt

sport

Messi har spelt for Barcelona i heile seniorkarrieren sin, men står for augneblinken utan kontrakt sidan den førre avtalen gjekk ut 30. juni.

Sidan har det vore jobba intenst i klubblokala til Barcelona for å få på plass ein ny avtale med lagkapteinen som nyleg vann Copa America med Argentina.

Avisene Sport, Marca, AS og Mundo Deportivo skriv alle at Barcelona og Messi har inngått ein intensjonsavtale som vil føre til at ein ny kontrakt med veteranen blir signert innan kort tid.

Barcelona slit tungt økonomisk, og ein del av den nye avtalen til Messi er, etter seiande, at lønna blir redusert med 50 prosent. Samtidig skal den nye kontrakten vere på fem år, ifølgje Sport.

