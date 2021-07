Kenyanske medium: Ingebrigtsen-rival til OL likevel

sport

Det kenyanske friidrettsforbundet valde ikkje å inkludere den største favoritten på 1500-meter, Timothy Cheruiyot, i OL-troppen i år.

No ser det ut som at forbundet har innrømt eiga feilvurdering, og at Cheruiyot får OL-billett likevel. Det melder både CitizenTV og Nation Africa.

Friidrettsforbundet i Kenya har ikkje stadfesta opplysningane.

Cheruiyot kom opphavleg på 4.-plass i det kenyanske OL-uttaket. Der vart Kamar Etyang nummer to. Det er sistnemnde Cheruiyot, etter seiande, erstattar i troppen. Etyang har ikkje oppfylt antidopingreglementet som krev at ein har stilt opp i minst tre umelde dopingtestar.

Charles Simotwo og Abel Kipsang vart nummer éin og tre i det kenyanske OL-uttaket.

Timothy Cheruiyot vann det siste Diamond League-stemnet i Monaco 9. juli. Han har slått Jakob Ingebrigtsen i 12 av 12 løp der dei begge har stilt opp og vil vere ein naturleg favoritt om det endar med OL-start.

