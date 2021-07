Geir Gulliksen (61) om OL-medaljedraumen: – Alt er mogleg

sport

Tidlegare i juli vart det klart at Gulliksen snappa OL-plassen framfor dottera Victoria Gulliksen og Marie Valder Longem. Gulliksen, som er eldre enn dei to utfordrarane til saman, er tydeleg på at han ikkje reiser til OL berre for å delta.

– Det er eit skyhøgt nivå, men eg har hevda meg og slått dei beste ved nokre høve. Så har eg den rette dagen, er alt mogleg, seier Gulliksen til NTB.

61-åringen presiserer at sprangriding er ein «margin-sport», og at det er svært lite som skil dei beste frå dei lenger nede på resultatlista. Han meiner det først og fremst handlar om å kvalifisere seg til finalen.

– Vi driv ein veldig marginal sport. Målet er å komme til finalen med dei 30 siste ryttarane, seier Gulliksen.

Den historiske OL-deltakaren var ein del av det norske sprangryttarlaget som tok ein sensasjonell bronsemedalje i Beijing i 2008, men laget mista medaljen som følgje av at lagkamerat Tony André Hansen vart dømd for ulovleg medisinering av hesten sin.

Gulliksen avslører at han og hesten Quatro reiser til Tokyo med ein draum om edelt metall.

– Det er klart at det ligg ein draum om medalje der, no mista vi jo ein sist, kan du seie. Men eg trur det er viktig å fokusere på kva vi skal gjere, og ikkje fokusere på medaljane. Så får vi sjå kva det held til.

Den erfarne sprangryttaren må likevel halde ut eit par meisterskapar til om han skal bli den eldste OL-medaljøren i historia. Svenske Oscar Swahn innkasserte den siste OL-medaljen i sin karriere i ein alder av 72.

(©NPK)