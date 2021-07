Danske spelarar kasta opp før Belgia-kampen

sport

Overfor Danmarks Radio fortel Hjulmand openhjarta om kor prega både han og spelarane var då dei skulle møte Belgia fem dagar etter at Eriksen fall om med hjartestans på banen i EM-opninga mot Finland.

Eriksen overlevde den dramatiske episoden, men han sat godt i lagkameratane hans inn mot Belgia-møtet. Likevel gjekk danskane rett i angrep og tok leiinga før to minutt var spelte, mot laget som toppar Fifa-rankinga.

– Det er ei gåte for meg at vi kunne gå inn og fyre til på den måten, seier Hjulmand og fortel at somme spelarar tvilte på om dei skulle spele kampen, og at nokre av dei kasta opp i garderoben.

Landslagssjefen trur likevel at støtta frå rundt 25.000 raudkledde tilskodarar på tribunane i Parken hadde sitt å seie.

– Vi kunne sjå og merke oppbakkinga, og den hjelpte oss med å finne meining i ein situasjon som ikkje gav noka meining. Eg trur det var akkurat det som gjorde at vi kunne komme i gang igjen, seier Hjulmand.

(©NPK)