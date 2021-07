Solskjær støttar Rashford: – Han kjem til å vilje ta straffer for oss

sport

Rashford bomma som kjent på straffesparket sitt for England i EM-finalen mot Italia. Spissen vart bytt inn like før slutt og sette straffesparket sitt i stolpen og ut. Til slutt vann Italia det andre EM-gullet sitt gjennom tidene.

Rashford har likevel vist seg som ein svært habil straffeskyttar tidlegare. Han var tryggleiken sjølv frå elleve meter i Europa League-finalen mot Villarreal i mai, og han sette òg straffesparket som sende United vidare i Champions League mot Paris Saint-Germain i mars 2019.

United-trenar Ole Gunnar Solskjær håpar at Uniteds nummer 10 framleis vil ta straffer for klubben og kjempe med Bruno Fernandes, som er førstevalet til klubben på straffer, om å trappe opp på elleve meter og skyte.

– Berre det å trappe opp og skulle ta ei straffe. Eg kjenner ein har vunne då. Då har du teke på deg eit ansvar, og eg er heilt sikker på at mange spelarar håpar dei ikkje må ta straffe, seier Solskjær til nettstaden til klubben.

– Du kan bli helt, og du kan bli syndebukk. Det er fotball. Ein lærer av det og kjem tilbake sterkare. Ein viser personlegdom når ein bestemmer seg for å ta straffe. Eg veit at Marcus kjem til å rekkje opp handa om det blir mogleg å ta straffe for oss, seier Solskjær vidare.

