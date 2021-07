OL-landsbyen har endeleg opna

sport

Opninga av landsbyen skjer berre dagen etter at det vart erklært unntakstilstand i Tokyo frå fram til 22. august. Det har skjedd etter ein periode med aukande smitte i byen.

Rundt 18.000 utøvarar og leiarar skal leve i dei 21 bygningane i hovudstaden i Japan under leikane. I løpet av veka skal over 2.000 utøvarar og leiarar komme til deltakarlandsbyen, og fleire har allereie komme.

To medlemmer av det ugandiske laget, ein serbisk utøvar og ein medlem av den israelske delegasjonen har allereie testa positivt for koronaviruset. Reglane er derfor svært strenge for utøvarane i deltakarlandsbyen.

Tidlegare har dette vore eit samlingspunkt for utøvarane, der ein kan feste og møtast på tvers av landa. Som følgje av unntakstilstanden i Tokyo, er det no svært strengt. Ein må halde minst to meter til næraste person, sjølv når ein et mat.

Det er ikkje lov å klemme eller handhelse, og alle må bruke munnbind utandørs til kvar tid.

(©NPK)