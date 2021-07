IOC-president Bach om Tokyo: – Den best førebudde byen til OL nokosinne

sport

– De har klart å gjere Tokyo til den best førebudde byen til OL nokosinne, sa Bach tysdag til OL-sjefen Seiko Hashimoto, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

– Dette er endå meir oppsiktsvekkjande med dei vanskelege omstenda vi alle må møte, seier Bach, som kom til Tokyo førre torsdag.

Leikane blir opna 23. juli og kjem til å gå utan tilskodarar i den japanske hovudstaden, etter at byen vart sett i unntakstilstand ut meisterskapen.

Situasjonen rundt koronaviruset gjorde at Tokyo-OL, som eigentleg skulle vorte halde sommaren 2020, måtte utsetjast eitt år. No herjar den smittsame delta-varianten i Tokyo og gjer at det krevst strenge koronarestriksjonar for alle idrettsutøvarane som skal delta i OL.

Tysdag opna endeleg OL-landsbyen der utøvarane skal opphalde seg under leikane. Dei kan komme til OL-landsbyen tidlegast fem dagar før dei skal i aksjon og må forlate han seinast 48 timar etter at dei anten har vunne eller vorte eliminert.

(©NPK)