Hovland slår ut med Palmer og Detry i British Open

Hovland startar sin innleiande runde av British Open klokka 08.41 norsk tid.

Det er den første turneringa til nordmannen på PGA-touren sidan han måtte trekkje seg halvvegs i US Open i San Diego 19. juni. Årsaka var at han hadde fått ein augeskade som følgje av at han fekk sand i auget under oppvarminga.

I slutten av juni vann 23-åringen rett nok ei europatour-turnering i München, som første nordmann nokosinne.

Sidan har Hovland vore på ferie heime i Noreg i oppladinga til den prestisjetunge British Open, der dei aller beste golfspelarane i verda stiller til start.

Seinare i sommar skal Hovland òg delta i OL i Japan.

