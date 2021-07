Straffehelt-Donnarumma kåra til beste spelar i EM

sport

22-åringen frå Napoli slapp ikkje inn eit einaste mål i gruppespelet av turneringa, og slapp berre inn fire skåringar totalt.

Donnarumma vart den store helten i både semifinalen mot Spania og finalen mot England, der han redda dei avgjerande straffesparka som til slutt sende «Gli Azzurri» til topps i turneringa. Etter finalen vart det klart at Uefa har vurdert sisteskansen som den beste spelaren til turneringa.

Italia-kaptein Giorgio Chiellini trekte samanlikninga med namnebror og målvakt-legende Buffon etter snuoperasjonen på Wembley.

– Eg er heldig fordi eg har spelt med Gianluigi Buffon. No har eg spelt med Gianluigi Donnarumma, og det er det same, sa kapteinen til ITV.

Den 196 centimeter høge burvaktaren, som er fødd i 1999, har allereie logga 32 kampar for Italia og heile 215 senior kampar for AC Milan.

Donnarumma er akkurat no bosmanspelar etter at kontrakten hans med AC Milan gjekk ut 1. juli. Det er venta at italienaren blir presentert som PSG-spelar om kort tid.

