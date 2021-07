Statsminister Johnson om rasismen mot England-spelarane: – Dei burde skamme seg

sport

Fleire tok til sosiale medium for å hetse England-trioen Jadon Sancho, Marcus Rashford og Bukayo Saka, som alle bomma på straffe i straffesparkkonkurransen. Det likte statsminister Boris Johnson dårleg.

– Det engelske laget fortener å bli hylla som heltar, ikkje rasistisk hetsa i sosiale medium. Dei som er ansvarlege for denne forferdelege hetsen bør skamme seg, skriv Johnson på Twitter. Under dei siste Instagram-innlegga til alle dei tre spelarane florerer det med ape-emojiar, andre rasistiske meldingar og dessutan generell hets. Samtidig er det mange som tek dei i forsvar og oppmodar til å rapportere inn stygge meldingar. Prins William skriv dette på Twitter: – Eg blir trist av rasismen retta mot England-spelarane etter finalen. Det er fullstendig uakseptabelt at spelarane må oppleve slik avskyeleg åtferd. Det må stoppe no, og alle dei involverte må bli haldne ansvarlege for dette.

FA forbyr

Det engelske fotballforbundet (FA) gjekk natt til måndag ut med ei fråsegn der åtferda har vorte fordømd. FA har òg mant politiet, regjeringa og sosiale medium-plattformer til å agere raskt dersom dei får auge på noko.

– FA fordømmer på det sterkaste alle former av diskriminering, og det er avskyeleg at rasismen på internett har vorte retta mot nokre av England-spelarane i sosiale medium, skriv FA.

– Vi kan ikkje vere tydelege nok på at dei som viser ei slik åtferd, ikkje er velkomne til å følgje det engelske landslaget. Vi kjem til å gjere alt vi kan for å støtte spelarane og maner samtidig til hardast mogleg straff for dei som har vore involverte i rasismen, skriv dei vidare.

Tidlegare England-stoppar rasar

Fotballforbundet skriv òg at dei ulike plattformene må gjere sitt for å få ein slutt på dette.

– Folk må bannlysast frå dei ulike stadene, ein må samle bevis for å felle dei det gjeld og hindre dei frå å gjere dette igjen.

Tidlegare landslagskaptein Rio Ferdinand tok til Twitter måndag formiddag for å ytre sine meiningar.

– Å gøyme seg bak eit kallenamn i sosiale medium-plattformer er kvalmt. Desse folka kan regelmessig skrive rasistiske ting til dei engelske spelarane våre, vel vitande om at dei er sikre på at dei held fram med å vere anonyme. Det er ei skam at somme spelarar kan få så mykje hat i sosiale medium, skriv Ferdinand, før han held fram:

– Dette er folk som berre nokre dagar tidlegare har hylla Saka for det han har gjort for England. Eg vil gjerne sjå kampen igjen, men eg kan ikkje. Tankane mine har endra seg drastisk etter dette. Dei unge heltane våre treng vern, dei òg, skriv han vidare.

Politiet i London har skrive på Twitter at dei skal innleie ei etterforsking mot dei rasistiske ytringane.

(©NPK)