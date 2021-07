Ramos meiner PSG er nære Champions League-triumf

sport

35-åringen, som vann Champions League fire gonger i Real Madrid, meiner at laget PSG har bygd gjer dei til ein sterk konkurrent om det aller gjævaste klubb-trofeet.

– Det eg merka mest var styrken til klubben, seier Ramos til PSG TV ifølgje Daily Mail.

Det franske storlaget har allereie rekruttert Georginio Wijnaldum og Achraf Hakimi, medan Milan-stjerne og EM-helt Gianluigi Donnarumma mest sannsynleg er den neste inn dørene.

Ramos synest dei sterke signeringane gir meining.

– Den tørsten for å vinne som spelarane har. Dei vil komme til ein klubb som denne, seier han.

PSG var i finalen av turneringa så seint som i turneringa i fjor, men måtte gi tapt for Bayern München. Ramos trur dei vil lykkast neste gong.

– Dei har allereie spelt i Champions League-finalen, dei er veldig nære å vinne og det er noko som appellerer til meg, seier han og legg til:

– Om eg kan bidra til å vinne Champions League, ville det vore flott for meg. Det er ein draum for meg å vinne den femte tittelen min og den første for klubben.

