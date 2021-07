Meisterligavinnaren skal møte RBK Kvinner

sport

Det er duka for ein verkeleg storkamp seint i august då FC Barcelona, ved Caroline Graham Hansen og nykomne Ingrid Syrstad Engen, møter Rosenborg Kvinner til treningskamp.

Det synest trønder Ingrid Syrstad Engen er spesielt.

– Det er veldig spesielt og artig, seier Syrstad Engen.

I kampen møter ho gamle kjende frå fotballen i Trøndelag, og til og med familie.

– Det er eit sinnssjukt lag. Og så håpar eg at Ingrid får nokre minutt, seier styreleiar i RBK Kvinner, og far til Syrstad Engen, Ørjan Engen til NRK.

Syrstad Engen melde så seint som for mindre enn ei veke sidan at ho skulle spele for Barcelona kommande sesong. Ho tok overgang frå Wolfsburg, der ho har imponert sidan overgangen frå LSK Kvinner før førre sesong.

Barcelona hadde ein kjempesesong sist, der dei vann både ligaen, cupen og Meisterligaen. Graham Hansen har spelt 60 kampar og skåra 22 mål for den spanske kjempa.

Kampen går av stabelen 28. august på Lerkendal.

