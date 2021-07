Haaland ut mot rasismen: – Eg har ikkje ord

sport

Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka gjorde alle kvar sin bom i straffesparkkonkurransen i finalen mot Italia. Sidan har trioen vorte hetsa i sosiale medium.

Fleire har uttalt seg og reagert. Storbritannias prins William er blant dei som fordømmer rasismen. Måndag gjorde òg Noregs spisstjerne Erling Braut Haaland det same.

«Eg skjønner ikkje kvifor det framleis er rom for rasisme», skriv han på Twitter-kontoen sin.

Både Rashford og Sancho vart bytte inn tett på straffesparkkonkurransen, og trenar Gareth Southgate har måtta tole kritikk for å ha late spelarane ta straffe.

Haaland meiner at spelarane burde vorte hylla for motet sitt.

«I staden for å bli applaudert for å tore å ta straffe, så blir desse unge mennene utsett for rasisme. Eg har ikkje ord», skriv Borussia Dortmund-spissen og fortset:

«Vi vil aldri slutte å jobbe mot rasisme»

