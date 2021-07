Grealish slår tilbake: – Eg sa eg ønskte å ta straffe

sport

– Om du er Raheem Sterling eller Jack Grealish, då kan du ikkje sitje der og la ein unggut gå fram og ta straffe før deg. Du kan det berre ikkje. Du kan ikkje la ein sjenert 19-åring gå fram, sa tidlegare Premier League-profil og Irland-kaptein Roy Keane i ITVs sending etter finaletapet for England mot Italia.

– Dei andre har mykje meir erfaring. Sterling har vunne trofé. Han må stå opp og ta ansvar, sa han.

Måndag formiddag tok Grealish til Twitter og ytra si meining:

– Eg sa at eg ønskte å ta ein! Sjefen vår gjorde mange riktige avgjerder under EM, og han gjorde det i går. Men eg ønskjer ikkje at folk seier at eg ikkje ville ta ei straffe, for det ville eg, skriv Grealish.

(©NPK)