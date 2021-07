Framleis håp om tilskodarar i Paralympics

sport

Torsdag erklærte japanske styresmakter unntakstilstand i Tokyo frå 12. juli til 22. august. Det betyr at dei olympiske sommarleikane i storbyen vil gå utan tilskodarar på tribunane. OL blir arrangert frå 23. juli til 8. august.

For Paralympics, som går frå 24. august til 5. september, er inga avgjerd teke. Den vil komme «så fort som mogleg» etter at sommarleikane er over, seier OL-sjef Seiko Hashimoto, ifølgje Reuters.

Det er andre gong Tokyo skal arrangere Paralympics. Dei arrangerte den andre utgåva av leikane i 1964 og blir dei første til å stå som sommararrangør to gonger. Innsbruck har arrangert vinter-Paralympics to gonger (1984 og 1988).

(©NPK)