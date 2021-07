Frå skandale til EM-finale: Slik har Southgate løfta England

sport

England står på hovudet om dagen. Ferda til fotballandslaget i EM har fått fram sterke kjensler i eit land sveltefôra på sportslege oppturar.

Finalen mot Italia blir engelskmennenes første sidan VM-gullet i 1966. Som for 55 år sidan blir han spelt i heimlege omgivnader på Wembley i London. Der har «Three Lions» allereie spelt fem av seks kampar i årets EM.

Gareth Southgate er mannen som har gjenreist stoltheita til eit lag som for berre nokre år sidan var på eit botnnivå. I 2016 vart England gjort til latter etter tapet for Island i EMs åttedelsfinale.

Nokre månader seinare vart Sam Allardyce sparka som landslagssjef etter skandaleoppslag i engelske aviser. Då hadde han berre leidd laget i éin kamp.

Skeptiske

Southgate rykte mellombels opp frå rolla som U21-trenar, men det tok ikkje lang tid før han fekk jobben permanent. Mange var skeptiske.

Som manager i Premier League rykte han ned med Middlesbrough, og resultata hans med Englands aldersbestemde landslag var ikkje skinande gode.

Men i den første meisterskapen sin leverte 50-åringen langt over forventningane. Trua på England var låg, men Southgate tok laget til semifinalen i 2018-VM. Tre år seinare forbetra han bedrifta med nasjonens aller første finaleplass i eit europameisterskap.

Går eigne vegar

Dette er viktige nøkkelfaktorar bak Southgates suksess:

* Våger å stå på sitt: Over mange tiår vart England-trenarar freista til å bruke dei mest talentfulle individualistane i startoppstillinga. Det var ofte dei media og fansen ville ha, men det var ikkje alltid det beste for laget som ein heilskap.

Southgate har derimot ikkje vore redd for å benkje eit stort offensiv arsenal av stjernespelarar. I EM har supporterane ropt på meir speletid for Jadon Sancho og ikkje minst Jack Grealish, men Southgate har ikkje vore villig til å ofre den defensive strukturen som har båra England fram til finalen.

* Snakkar godt for seg: Etter semifinalen delte Danmark-sjef Kasper Hjulmand ut mykje ros til trenarkollegaen sin. Han brukte merkelappen «fantastisk» om måten Southgate trer fram og kommuniserer på.

Mange meiner Southgate er ein perfekt leiar for eit lag med samfunnsmedvitne spelarar. I EM-starten opplevde dei buing frå delar av eigne fans for å knele i protest mot rasistisk urettferd.

– Det viktigaste for spelarane er at dei veit at vi står heilt og fullt bak dei. Vi står alle opp for kvarandre, sa Southgate.

* Taktisk fleksibel: Mange har tvilt på Southgates taktiske eigenskapar, men i meisterskap har han vist ei evne til å forandre på ting i jakta på siger. For tre år sidan gjekk han over til ein fembackslinje for å verne eit uerfare forsvar.

I sommar har han brukt 4-3-3 for å få plass til ein ekstra offensiv spelar i laget. Men mot Tyskland i åttedelsfinalen endra han formasjon for å nøytralisere vingbackane Joshua Kimmich og Robin Gosens.

Renessanse

Italia blir ein formidabel motstandar i finalen på søndag. Roberto Mancinis lag har gått 33 kampar utan tap, og dei asurblå har overraska i EM med blendande spel. I semifinalen mot Spania fekk dei det tøffare enn mange hadde spådd, men vart likevel finaleklar etter straffesiger.

Meisterskapen har òg vore ein renessanse for italienarar. For tre år sidan måtte dei sjå VM frå TV-sofaen. No drøymer landet om den første EM-tittelen sin sidan 1968.

– Trenaren vår har pressa tanken inn i hovuda våre. Då han i starten bad oss om å tenkje på ein EM-triumf, syntest vi han var galen. No er vi ein centimeter frå trofeet, seier Italia-kaptein Giorgio Chiellini til RAI.

EM-finalen har avspark søndag klokka 21.00.

