sport

Svensken har vore ledig på marknaden sidan kontrakten med Bundesliga-klubben Mainz gjekk ut i sommar. No blir han meldt klar for Ettifaq på Twitter-kontoen deira.

27-åringen har skrive under på ein avtale som varer til 2024. Spissen spelte 130 kampar for Mainz og skåra 34 mål for tyskarane mellom 2017 og 2021.

I EM kom Quaison stadig inn frå benken for Sverige mot slutten av kampane. Hans einaste kamp frå start i meisterskapen var i den siste kampen i gruppespelet mot Polen.

