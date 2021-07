Ny rapport: Fotballen får skulda for høge smittetal blant menn i England

sport

I studien kjem det fram at det er ein betydeleg smitteforskjell mellom kvinner og menn i England.

Analysar av nyare testresultat viser at delen positive covid-19-prøver for menn var 0,7 prosent, medan han for kvinner berre var 0,5 prosent. Ekspertane knyter no resultata mot aukande grad av sosialisering, og trekkjer fram fotball-EM som ei mogleg årsak.

– På grunn av timing, så kan det godt vere at fotball er årsaka til at menn sosialiserer seg meir enn normalt, uttaler virusekspert ved Imperial College Steven Riley.

Fotballfans har samla seg på arenaer, pubar og andre møtestader for å følgje «Three Lions» i forsøket sitt på å hente fotballen heim.

Nesten 2.000 smittetilfelle er knytt til Skottland-tilhengjarar si reise til London, for å sjå oppgjeret mellom Skottland-England.

Den smittsame delta-varianten herjar for tida i Storbritannia, og det vart rapportert om meir enn 32.000 positive testar onsdag.

(©NPK)