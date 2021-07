Nederlandsk avis: Van Gaal favoritt til å ta over som Nederland-trenar

sport

69-åringen har ikkje leidd ein kamp sidan han fekk sparken i Manchester United i 2016, men skal gjere comeback i ein velgjerdskamp for den nederlandske 2.-divisjonsklubben Telstar kommande sesong.

Likevel skal han vere på toppen av ønskelista til Det nederlandske fotballforbundet (KNVB), i jakta deira på Frank de Boers etterfølgjer i trenarstolen til Nederland, ifølgje Algemeen Dagblad.

De Boer fekk sparken etter at landslaget rauk ut allereie i åttedelsfinalen i EM mot Tsjekkia.

Algemeen Dagblad hevdar at KNVB har landa på van Gaal som den ideelle erstattaren for De Boer, etter at fotballforbundet fullførte den interne evalueringa si av den mislykka EM-deltakinga.

Van Gaal har tidlegare leidd det nederlandske landslaget i to periodar. Mellom anna då han leidde laget til siger i bronsefinalen i VM i 2014.

(©NPK)