Japans statsminister stadfestar: Unntakstilstand i Tokyo gjennom heile OL

Det melder nyheitsbyråa AP og AFP.

– Vi vil setje i gang med unntakstilstand i Tokyo. Unntakstilstanden vil vare til 22. august, seier Suga ifølgje AFP.

Den japanske statsministeren fortel at unntakstilstanden blir sett i gang måndag 12. juli. OL i Tokyo byrjar 23. juli og varer til 8. august, og heile arrangementet vil derfor gå føre seg under unntakstilstanden.

Det kan bety at leikane går for tomme tribunar. Tilskodarnekten er enno ikkje stadfesta, men ei avgjerd skal bli diskutert i Tokyo torsdag, etter at IOC-sjef Thomas Bach kom OL-byen tidlegare på dagen, melder det tyske nyheitsbyrået DPA.

Berre 15 prosent av Japans befolkning er fullvaksinerte mot koronaviruset. Onsdag vart 920 personar registrerte smitta av koronaviruset i Tokyo. Det er det høgaste dagstalet i hovudstaden sidan 13. mai. Tokyo har rundt 14 millionar innbyggjarar.

30 prosent av tilfella skal vere den smittsame deltavarianten, fortalde Japans ansvarlege minister for smitteverntiltak, Yasutoshi Nishimura, tidlegare på dagen ifølgje AFP.

