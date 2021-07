England-fansen blir etterforska for bruk av laserpenn og pyro i kampen mot Danmark

sport

På bileta etter hendinga kunne ein klart sjå at Schmeichel vart lyst i ansiktet med laserpenn. Schmeichel redda elles straffeforsøket, men Kane sette returen som sende England til den første EM-finalen sin nokosinne.

Den danske midtstopparen Jannik Vestergaard hevda etter kampen at han hadde sett fleire laserpennar under kampen.

– Eg veit ikkje om det vart gjort ved straffesparket, men eg la merke til at det skjedde allereie i førsteomgang. Det var fleire ting som ikkje var heilt rettferdig frå tilskodarane, sa han.

No er det klart at Uefa opnar disiplinærsak mot EM-finalistane. Dei er òg under etterforsking for buing under Danmarks nasjonalsong før kampen, og for å ha brukt pyroteknikk på tribunane, melder Ritzau.

I oppspelet før straffa var det òg uregelmessig spel. Raheem Sterling passerte nemleg ein annan ball på banen på veg inn i feltet der han vart felt.

– Fem sekund før Sterling sprang forbi den ekstra ballen var eg borte ved fjerdedommaren for å seie frå om at det var ein ball for mykje på banen. Ved eit anna høve var dei raske med å stoppe spelet då det var to ballar på banen, sa Danmark-trenar Kasper Hjulmand.

(©NPK)