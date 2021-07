Danmark får solid EM-bonus i trøystepremie

sport

Det melder det danske nyheitsbyrået Ritzau, som tek utgangspunkt i ei oversikt frå den engelske avisa The Telegraph. Der blir det hevda at DBU innkasserer 134,5 millionar danske kroner for EM-deltakinga. Med dagens kurs svarer det til rundt 188 millionar norske kroner.

Kvar spelar på det danske landslaget skal få 1.761.077 danske kroner i bonus, skriv Ritzau. Det svarer nesten til 2,5 millionar norske kroner.

Allereie før EM-sluttspelet hadde den danske spelarforeininga lagt ut på nettstaden sin beløpa spelarane ville få. Bonusen auka i takt med avansementet til danskane i EM, som enda med semifinale-exit mot England onsdag.

Fem millionar danske kroner frå bonusane til spelarane går til ulike prosjekt innanfor breiddefotballen i Danmark. I tillegg bidreg spelarane med éin million danske kroner til supporteraktivitetar.

(©NPK)