To russiske OL-roarar tekne for doping

Russlands OL-sjef Stanislav Pozdnjakov stadfestar at roarane har testa positivt for meldonium, eit legemiddel som står på forbodslista.

– Begge utøvarane er mellombels suspendert frå konkurranse og trening, og dei er ekskluderte frå OL-troppen, seier Pozdnjakov.

Meldonium har vore mykje brukt i Russland, og fleire russiske stjerner har vorte stengde ute for å ha brukt det sidan det hamna på forbodslista i 2016.

Morgatsjevs trenar, Aleksander Kulagin, seier at han tviler på at eleven hans har teke stoffa medvite, og antydar at han kan ha fått det i seg via ei drikkeflaske.

Russland sender over 300 utøvarar til OL, men dei må konkurrere under nøytralt namn og OL-flagget som straff for organisert russisk dopingjuks.

