Ny smittetopp i Tokyo gir hovudbry før OL

920 personar vart onsdag registrert smitta av koronaviruset i den japanske hovudstaden. Det er det høgaste nivået sidan 13. mai. Då var dagstalet på 1.010 smitta.

Den nye smittetoppen skaper hovudbry for OL. Arrangørane har lenge vorte utsette for kritikk for haldninga si til viruset.

Tokyo er i delvis unntakstilstand fram til 11. juli på grunn av tidlegare koronautbrot, og no skal regjeringa vurdere å forlengje denne perioden med ein månad. Det vil i så fall vare under OL.

Arrangørane er sikre på at dei olympiske sommarleikane vil gå trygt føre seg.

