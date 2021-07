Norske stjerner hyllar Cavendish: – Gir håp for meg òg, seier Kristoff

sport

Cavendish vann ikkje eit einaste ritt i 2020 og 2019 og var heller ikkje på toppnivå i åra før. I år har han sanka tre etappesigrar i Tour de France. Cavendish skulle eigentleg ikkje vere med i rittet, men fekk sleppe til då ein lagkamerat vart skadd.

Kristoff, som ikkje er med i Touren, er imponert av briten, som han har vore i mange spurtduellar med.

– Det viser at ein ikkje må gi opp. Han har ikkje vore i nærleiken på mange år, og no har han tre etappar. Det gir også meg håp for dei neste åra, for det har ikkje gnistra av meg i år heller, seier Kristoff til NTB.

Med tre spurtsjansar igjen kan Cavendish bli historisk før ryttarane kjem til Paris. Han er no berre ein siger frå å tangere rekorden til legenda Eddy Merckx på 34 etappesigrar.

Merckx vann mange tempoetappar. Cavendish er soleklart best i massestart.

– Imponerande

Edvald Boasson Hagen har både vore lagkamerat i to periodar og rival av Cavendish. Det var også dei som samanlikna Boasson Hagen med Eddy Merckx tidleg i karrieren hans. Nordmannen håpar på ein etappesiger i år og blir inspirert av Cavendish.

– Det er imponerande at han har komme så bra tilbake og køyrer så sterkt. Dei fleste hadde avskrive han på førehand. Han har jo køyrt bra tidlegare i år, men han har ikkje vore på same nivået som han er no dei siste åra, seier Boasson Hagen til NTB.

– Så har han eit godt lag rundt seg òg, men det er ikkje berre laget som leverer. Det er ikkje lett å vere på plass i den trengsla som er, men det hjelper å ha så gode lagkameratar rundt seg, seier Totalenergie-ryttaren.

Slik er Cav som lagkamerat

Boasson Hagen er ein av få som veit korleis det er å vere lagkamerat med sigersmaskina Cavendish.

– Det er veldig bra å vere lagkamerat med han når alt går bra, og så seier han frå viss det ikkje er perfekt. Han er ein type ryttar som har lov å seie frå òg, seier nordmannen.

Cavendish har vore i fleire kontroversielle duellar på oppløpet, og tidvis vore kontroversiell i feltet. Men Boasson Hagen trur feltet har respekt for det briten får til.

– Eg trur dei fleste synest det er gøy, men han får ikkje noka enklare reise gjennom feltet av den grunn, seier Boasson Hagen.

Det står som nemnt igjen tre etappar der Cavendish kan spurte om siger. På ein av dei kan han få konkurranse av Boasson Hagen, som igjen viste at han meistrar høg fart tysdag.

– Blir spennande

Han trur ikkje det er utenkjeleg at den gamle lagkameraten hans blir historisk i Touren i år.

– Han liker ikkje å snakke om det sjølv, men han er på god veg til å ta rekorden. Det blir veldig spennande å sjå. Viss nokon skal ta rekorden, så er det han, seier Boasson Hagen.

– Eg håpar eg kan få køyrt for siger òg, men eg har ikkje kjent meg heilt på topp enno. Det var ein tøff dag (tysdag). Det er fleire sjansar etter kvart, og så blir folk meir og meir slitne òg. Det blir ikkje i dag (onsdag) i alle fall, seier nordmannen før fjelletappen frå Sorgues til Malaucène.

