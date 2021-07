Mol/Sørum gruppevinnar i Sveits – klar for åttedelsfinale

sport

OL-håpa Mol og Sørum slo canadiske Sam Pedlow og Samuel Schachter i gruppefinalen etter at begge para vann semifinalen sin.

Det første settet vart avgjort på 16 minutt og vunne med siffera 21–12. Det neste vart jamnare. Mol og Sørum låg under tidleg, og canadiarane halde følgje til 14-14, men nordmennene tok settsigeren med 21–17. Kampen var over på 37 minutt.

Dermed er dei klare for åttedelsfinale fredag. Også kvartfinalane blir spelte fredag, medan det er semifinalar og finale laurdag.

Mathias Berntsen og Hendrik Mol tapte semifinalen i gruppa si. Dei speler torsdag mot chilenarane Marco og Esteban Grimalt om ein plass i første utslagsrunde seinare på dagen. Vinnarane der går til åttedelsfinale.

Vil snu trenden

Mol og Sørum fekk det både enkelt og litt stritt i den første kampen i turneringa. Danskane Kristoffer Abell og Nicolai Hovmann vart slått med siffera 21–11 og 24–22.

Medan første sett gjekk glatt unna, vart Mol/Sørum sette meir på prøve i det andre. Der yppa motstandarane seg og kjempa om å utlikne på 22–22. På tampen viste nordmennene rutine og avgjorde oppgjeret.

Firestjernersturneringen i Sveits er den siste konkurransen for Mol og Sørum før OL. I Tokyo-leikane blir dei eit stort norsk gullhåp.

Mol og Sørum vann to strake turneringar på verdstouren i april. Begge kom i mexicanske Cancún, men sidan har dei roke ut før kvartfinalane i både Sotsji (Russland) og Ostrava (Tsjekkia). Den trenden håpar dei å snu før OL-avreisa.

Tapte jamn kamp

Mathias Berntsen og Henrik Mol måtte gi tapt for brasilianarane Evandro og Bruno i semifinalen i gruppa si. Dei tvinga fram eit tredje sett, men der kom dei til kort. Motstandarparet vann 21-17, 17-21, 15–12 i ein kamp som varte 49 minutt.

Berntsen/Mol tok seg til hovudturneringa takka vere to sigrar i kvalifiseringa.

Dei andre norske para (eitt for menn og to for kvinner) rauk ut i kvalifiseringa på tysdag.

