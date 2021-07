Tap for Norsk Lotteri i lagmannsretten

sport

Søksmålet gjaldt om Norsk Tippings pengespelmonopol kan haldast oppe, eller om einerettsmodellen som blir i dag ført er i strid med artikkelen til EØS-avtalen 31, som sikrar retten til fri etablering i EØS-området. Det gjer han ikkje, ifølgje Borgarting lagmannsrett.

Saka kan ankast inn for Høgsterett.

Spelselskapet Norsk Lotteri gjekk i 2019 rettens veg for å velte Norsk Tippings spelemonopol, men tapte då saka var oppe i Oslo tingrett og vart dømt til å betale 754.000 kroner i sakskostnader. Norsk Lotteri valde å anke saka til lagmannsretten.

Det var første gong sidan 2008 at eit spelselskap gjekk rettens veg for å utfordre einerettsmodellen.

I 2008 saksøkte Norsk Lotteri staten ved Kulturdepartementet etter å ha fått avslag på to søknader om å få starte som speletilbydar. Avslaget var grunngitt i dagens einerettsmodell. Den inneber at berre Norsk Tipping og Norsk Rikstoto får tilby pengespel i Noreg.

Sentralt i søksmålet stod Norsk Lotteris påstand om at einerettsmodellen ikkje oppfyller krava i EØS-avtalen. Den seier at ein einerettsmodell må oppfylle tre vilkår for å vere legitim; han må oppfylle legitime formål, vere eigna til å tene desse formåla og vere nødvendig for å oppnå aktuelt vernenivå.

Det vart òg peika på at Norsk Tippings marknadsføring, der det blir oppmoda til spel ved at ein mellom anna lokkar med store gevinstar i reklamane, bryt med retningslinjene i EØS-avtalen.

(©NPK)