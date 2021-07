Ny siger for Cavendish – berre éin siger bak Merckx-rekorden

sport

Cavendish, som har vore i verdstoppen så lenge at han har kjempa spurtduellar mot Thor Hushovd, er i fyr og flamme for tida. Sigeren på tysdag er hans tredje i årets ritt.

36-åringen er no berre éin etappesiger unna å tangere legenda Eddy Merckx' rekord på 34 sigrar. I spurten tysdag var Cavendish suveren. Wout Van Aert og Jasper Philipsen gav han kamp, men vart knust.

Opptrekkstoget til Cavendish gjorde jobben perfekt.

– Det var eit klassisk opptrekk som teke ut av sykkelboka. Vi kjende godt til avslutninga og var sjølvsikre, sa Cavendish.

– Men eg er berre audmjuk, altså. Det er så sterke syklistar som gir alt for meg, då må eg fullføre. I dag gjorde eg ikkje noko før det var igjen 150 meter. Det er laget eg kan takke, sa briten.

Vil ikkje snakke om rekorden

Cavendish har sagt at han helst ikkje vil bli spurt om rekorden til Merckx, og takka for at han slapp det i sigersintervjuet på tysdag. Men det er det alle snakkar om.

Det står att tre spurtetappar der Cavendish har gode moglegheiter, så han kan bli historisk allereie i år. Tysdag sparte han seg i den innlagde spurten, eit teikn på at det er etappesigrane som betyr noko for han.

Briten har etappesigrar i alle dei tre Grand Tour-ritta, men det er i Tour de France han verkeleg har herja og er i ferd med å skrive seg inn i historiebøkene.

Han tok den første etappesigeren sin i det største sykkelrittet i verda i Châteauroux i 2008. Då kom Hushovd på fjerdeplass.

Roleg etappe

Edvald Boasson Hagen leverte ein sterk innsats i sidevinden på veg mot mål og gjorde jobben som hjelperyttar for Anthony Turgis. Først med 2 kilometer igjen gav nordmannen seg etter fleire kilometer med hardkøyr. Turgis vart nummer ni i spurten.

Den flate etappen på tysdag frå OL-byen Albertville til Valence baud ikkje på nokon problem for samanlagtryttarane. Hugo Houle og Tosh Van der Sande gjekk i brot, men dei vart henta med 30 kilometer igjen. Dei to brotkameratane hadde aldri noko håp om noko anna enn ein dag med mykje TV-tid, og delte dei innlagde spurtsigrane broderleg mellom seg.

Onsdag ventar ein fjelletappe der det kan skje meir undervegs, med 198,9 kilometer frå Sorgues til Malaucène. Tadej Pogacar i den gule leiartrøya startar dagen med 2.01 minutt til gode på toar Ben O'Connor.

