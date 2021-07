Ingrid Syrstad Engen klar for Barcelona

sport

Det stadfesta storklubben tysdag formiddag. Engen har signert ein kontrakt som strekkjer seg fram til 30. juni 2023.

Barcelona er regjerande meisterligameister og vann òg den spanske serien overlegent. No har dei styrkt seg med Engen, som har vore ein nøkkelspelar for Wolfsburg dei siste to sesongane.

Kontrakten til 23-åringen med den tyske klubben gjekk ut i sommar. Ho var med på å tape meisterligafinalen i den første sesongen sin med Wolfsburg, då det vart 1–3 for Lyon i august 2020.

Totalt vart det 64 kampar, éin Bundesliga-tittel og to cuptitlar.

Engen har 35 A-landskampar for Noreg og dessutan 45 aldersbestemde landskampar.

