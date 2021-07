Ingen Salah i OL – Liverpool seier nei

sport

Ifølgje Sky Sports hadde Salah ytra ønske om å få bli med i OL-troppen til Egypt seinare i månaden. Grunnen til at Liverpool ikkje vil sleppe storskåraren, skal vere at OL kjem for tett på sesongstarten i Premier League.

OL er ferdig 7. august, om Salah og Egypt skulle gå heile vegen, og Premier League startar veka etter.

Klubbane er ikkje tvinga til å frigi spelarar til meisterskap, sjølv om spelarane sjølv skulle ønskje det. Ahmed Megahed i Det egyptiske fotballforbundet seier at dei respekterer Liverpools val.

– Eg visste i juni at dei ikkje ville la han gå. Uansett så respekterer vi avgjerda, seier han.

– Vi prøvde å overtale dei mange gonger, men dei nekta heilt, seier han.

Troppane i OL skal for det meste ha spelarar under 23 år, men laga kan ta med to overårige spelarar. Klubben har òg sagt nei til å la nykommaren Ibrahima Konate delta for Frankrike.

