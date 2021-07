Edvartsen krev oppreisning – NFF varslar eige motkrav

sport

Edvartsen krev 170.000 kroner frå NFF, medan forbundet på si side varslar eit motkrav på opp mot 550.000 kroner, melder VG.

Fotballdommaren har inngått to forliksavtalar med NFF tidlegare, først i dommarkonflikten, såg i avskjedssaka si som seksjonsleiar, etter at NFF hevda dei kunne dokumentere at Edvartsen har sendt falske e-postar om konflikten. Sjølv har han heile tida nekta for dette.

Datatilsynet har slått fast at Edvartsens personvern vart krenkt, og det er dette han no søkjer oppreisning for. NFF varslar då at dei vil krevje beløpa som vart utbetalte i førre forliksavtale betalt tilbake.

– Eg har hatt møte med advokat Kim Ellertsen og John Christian Elden som greier ut trusselen frå NFF. Men eg har ikkje tenkt å la dette liggje, seier Edvartsen til VG.

Han legg til at han vil ta kravet til Oslo tingrett og stemne NFF. NFF opplyser til VG at dei vil svare på eit eventuelt søksmål.

