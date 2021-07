Barcelonas hovudverk: Nye stjerner ventar på spelarflukt

sport

Agüero og Garcia kom begge frå Manchester City etter førre sesong, medan Memphis Depay vart klar så seint som under EM. Han kom frå Lyon.

No kjem det likevel fram at ingen av dei tre stjernene kan signere for Barcelona heilt enno. Klubben har, ifølgje mellom anna Goal.com, overskride La Ligas strenge lønnstak.

Sjølv om alle stjernene har komme gratis til Barcelona, kan dei altså ikkje skrive under og med det ta imot lønn frå klubben.

På toppen av det heile er klubben òg i kontraktsforhandlingar med Lionel Messi. Det er venta at Messi skriv under på ein ny kontrakt med klubben, men han kjem nok òg til å koste klubben i lønnsutgifter.

Det er dermed snakk om at både Miralem Pjanic, Samuel Umtiti og Philippe Coutinho er på veg ut dørene på Nou Camp.

