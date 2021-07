Rekdals søte revansje – HamKam herja med Start og vann

sport

HamKam gjekk ut i 100 og hadde fleire store moglegheiter i den første omgangen, før dei fekk hol på byllen etter 35 minutt. Kristian Eriksen kunne enkelt setje inn 1–0 etter at Start-målvakt Jonas Deumeland bomma i det han skulle bokse ballen.

2–0 var eit faktum etter 52 minutt. Eriksen braut på Starts halvdel og fann Morten Bjørlo, som på lekkert vis venta ut Deumeland og plasserte ballen lekkert i hjørnet.

Og det gjekk frå vondt til verre for Start berre to minutt seinare. Bjørlo fann Ruben Alegre, som hamra laus frå distanse. Dermed stod det 3–0 til HamKam.

Reduseringa kom etter 64 minutt, då Eirik Schulze stanga ballen i mål etter innlegg frå Eman Markovic. Albert Berisha feia all tvil av banen på overtid, då han sette inn 4–1.

Sigeren gjer at «Kamma» framleis leier førstedivisjon. 23 poeng på dei første ti kampane gjer at Rekdal og co. framleis ligg tre poeng føre 2.-plasserte Jerv, som slo Åsane 1–0 borte.

Lang måltørke

Der det til vanleg blir skåra mål over ein låg sko i førstedivisjon, tok det heile 26 minutt før det første målet på måndag var eit faktum. Elias Hoff Melkersen fekk æra av å skåre det første målet til runden då han sette inn 1–0 for Ranheim mot Ull/Kisa borte. Det oppgjeret enda 1–1.

I toppoppgjeret på Fredrikstad stadion tok KFUM leiinga etter 27 minutt. Venstreback Fredrik Dahl fekk draumetreff frå 20 meter og hamra ballen i krysset frå 18–19 meter. 69 minutt var spelte då Nicolay Solberg knallhardt stanga inn 11 etter eit hjørnespark, før FFK hadde snudd det åtte minutt seinare då Thomas Drage klinka inn 2–1 på heilvolley. Det vart òg sluttresultatet.

Bryne, som var nummer to framfor runden, rauk 1–4 for Raufoss, medan Sogndal skuffa stort på Fosshaugane og berre klarte 1–1 heime mot Strømmen, etter ei sein utlikning.

Stjørdals-Blink skåra på to straffer, slo Grorud 2–0 og sikra seg tre viktige poeng. Dei er framleis sist i førstedivisjon, men har no berre poenget opp til Ranheim på kvalikplass.

