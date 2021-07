Lundanes trekkjer seg frå VM-stafetten i orientering

sport

Lundanes er regjerande verdsmeister på lang- og mellomdistanse. Han har slite med ein skade og vel å trekkje seg frå stafetten for å kunne stille til start i dei to øvingane han er regjerande meister i.

Det betyr at han spring mellomdistansen tysdag og langdistansen fredag.

– Eg har slite med ein skade den siste tida, og då blir det for tøff belastning å springe både mellomdistanse, stafett og langdistanse, seier Lundanes.

– Det blir ein for stor risiko for laget at eg spring når totalen tysdag er så tøff. Og når vi – i tillegg – har såpass gode reservar, er eg ikkje i tvil om at dette er den rette avgjerda både for min eigen del og for laget, seier han.

Stafettlaget består dermed av Kasper Fosser, som tok sølv på sprinten, saman med Steiwer og Eskil Kinneberg.

– Vi har full tillit til at Gaute løyser denne oppgåva på ein utmerkt måte, seier landslagssjef Janne Salmi.

(©NPK)