WHO: EM kan bidra til superspreiing av korona

Smittetala har stige med 10 prosent den siste veka, og risikoen for ei ny koronabølgje veks, seier WHOs Europa-direktør Hans Kluge.

Han viser til treg vaksinasjon, nye koronavariantar og auka sosialt samvær som årsaker til auken. Han fryktar òg at fotball-EM skal bli eit nytt superspreiarevenement.

– Det vil komme ei ny smittebølgje i Europa med mindre vi held fram med å vere disiplinerte, seier Kluge.

– Må gjere meir

Mange fotballfans som har komme heim frå kampar i St. Petersburg og London, har testa positivt. i Skottland er nær 2.000 tilfelle relaterte til sosiale arrangement i samband med EM, ifølgje skotske helsestyresmakter.

WHOs beredskapssjef Catherine Smallwood seier at vertsbyane må gjere meir for å kontrollere aktiviteten til supporterane, mellom anna i stappfulle barar og pubar etter kampane. Smitteauken kjem etter ein ti veker lang periode med fallande tal.

Uefa har i lengre tid vore under press mellom anna på grunn av at britiske styresmakter vil tillate 60.000 tilskodarar på Wembley i London både under dei to EM-semifinalane og finalen 11. juli.

Tett i tett

Under åttedelsfinalen mellom England og Tyskland tysdag var det 45.000 tilskodarar til stades i Englands fotballmekka, og mange reagerte på menneskemengda som klemde og omfamna kvarandre i kjølvatnet av 2-0-sigeren til engelskmennene.

Både EU og fleire europeiske politikarar har fleire gonger åtvara mot så store samlingar av menneske tett i tett både på stadion og fotballpubar. Fleire har bede om at dei siste og avgjerande kampane må flyttast frå Wembley eller at talet på tilskodarar må reduserast kraftig.

– Eg forstår ikkje kvifor Uefa ikkje tek signalet. Eg mistenkjer at det har med pengar å gjere, seier Tysklands innanriksminister Horst Seehofer, ifølgje BBC.

Deltavarianten har skulda

Uefa forsvarer tilskodarmengda og viser til at dette fell inn under ansvaret til lokale styresmakter. Storbritannias næringsminister Kwasi Kwarteng stadfestar ifølgje Sky News at finalen neste søndag vil gå som planlagt med 75 prosent belegg på Wembley, som tek 90.000 tilskodarar.

Det er særleg spreiinga av deltavarianten som bidreg til auken, og Det europeiske senteret for førebygging og kontroll (ECDC) meiner den nye varianten snart kan utgjere ni av ti smittetilfelle i EU.

I Danmark er mellom 16 og 25 prosent av tilfella som blir registrerte, deltavarianten, ifølgje Statens Serum Institut. I Tyskland utgjorde deltavarianten 37 prosent av tilfella i veka fram til 20. juni, dobbelt så mykje som veka før, ifølgje Robert Koch-Institut.

