Solskjær forsterkar Uniteds keeperstall

Det meldte den engelske storklubben fredag med kort tids mellomrom. Heaton var i United i 13 år som ungdomsspelar, men proffkarrieren tok først fart i andre klubber.

No vender 35-åringen «heim» igjen. Han har skrevet under ein avtale som varer til juni 2023. Heaton er henta inn for å vere reservekeeper saman med Grant (38), som held fram United-opphaldet i eitt år til.

Ole Gunnar Solskjær har ein solid keeperdekning. Førre sesong delte David de Gea og Dean Henderson på å vere Manchester Uniteds førstemålvakt.

Storklubben har jobba aktivt med spelarlogistikken dei siste par dagane. Torsdag vart det klart at United er einig med Borussia Dortmund om kjøp av Jadon Sancho. Det er ein spelar Solskjær har jakta på i lang tid.

Fredag vart det også kjent at playmakaren Juan Mata forlenger og går laus på sin niande United-sesong.

