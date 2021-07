Noregs tropp har nesten full vaksinedekning – men også uvaksinerte blir sende til OL

sport

Den norske OL-troppen fekk vaksinedosar via Den internasjonale olympiske komiteen (IOC), og fekk hjelp av norsk helsepersonell til å setje Pfizer-dosane.

– Vi kjem til å reise til Tokyo med ein høg prosentdel vaksinerte. Det er langt oppe på 90-talet, seier toppidrettssjef Øvrebø til NTB.

– Men det er frivillig å vaksinere seg, og det er ikkje nokon føresetnad for å delta. Det er utøvarar som ikkje er vaksinerte, men det er ikkje så mange, seier Øvrebø.

Toppidrettssjefen seier den norske OL-troppen har vorte vaksinert ikkje berre for å verne seg sjølv, men også for å verne vertsnasjonen Japan. Fleire i Japan har uttrykt frykt for at dei mange OL-troppane har med seg importsmitte.

Ikkje redd for å sende uvaksinerte

Øvrebø er ikkje bekymra for risikoen for uvaksinerte utøvarar.

– Det opplegget som IOC og dei nasjonale helsestyresmaktene har lagt opp til er ganske vasstett, så vi opplever det som trygt. Men vi gjer dette òg for vertsnasjonen. I Japan er det ein låg del vaksinerte, og dei er minst like opptekne av importsmitte som oss i Noreg, seier Øvrebø.

– Vi er med på ei form for dugnad for å gjere det så tett som mogleg, både for at det ikkje blir smitte frå troppen vår eller inn i troppen vår, seier toppidrettssjefen.

Drygt tre veker før leikane blir opna i Tokyo er det hektiske tider for Øvrebø og dei andre idrettsleiarane i Noreg.

– Dette OL-et har vore ekstraordinært, det gjeld å puste med magen og tenkje løysingar heile tida. Det er stadig nye problemstillingar som dukkar opp. Eg er veldig glad for at eg har ein roleg og erfaren stab, men det hender det er nokre dagar der vi ikkje kan tru det som dukkar opp i innboksen, seier toppidrettssjefen.

Fryktar at utøvarar blir avviste på grensa

Eitt av spørsmåla som framleis ikkje er 100 prosent avklart, er korleis den norske troppen skal komme seg til Japan. Det blir framleis jobba med ei løysing med sjarterfly som gjer at dei norske slepp å ta turen innom hovudflyplassen i Tokyo.

– Vi har stor tru på at det vil gå i orden, seier Øvrebø.

Det som skaper litt uro hos toppidrettssjefen, er å sørgje for at alle utøvarar og folk i støtteapparatet har alle appar og papir i orden før avreise til Japan.

– Det aller, aller meste er nesten under kontroll. Men det som er vanskeleg er at utøvarar og trenarar må gjere så masse med tanke på smittevern og laste ned appar og leggje inn detaljar der. Viss det er nokon som er sløve, kan dei bli avviste på grensa. Då må vi sørgje for at dei gjer det dei skal, og det er ansvaret vårt, seier Øvrebø.

(©NPK)