Noreg vel å ikkje sende bandylandslaget til VM i Irkutsk

sport

Det viser ein e-post NTB har fått tilgang til. Der heiter det at forbundsstyret i Noregs Bandyforbund har vedteke at ein ikkje sender ein tropp til VM i Irkutsk oktober 2021. Det omfattar spelarar, leiarar, dommarar og supervisor. Vedtaket omfattar òg to landslag i innebandy.

– For bandy var det uvissa rundt pandemi-situasjonen i Russland som vart avgjerande saman med vaksinasjonsprogrammet i Noreg. Aldersgruppa 25–39 år vil mest sannsynleg ikkje få sin 2. vaksinedose før oktober/november, då det skal gå 12 veker frå første til andre dose. I tillegg skal det gå nokre dagar etter andre dose før vaksinen verkar fullt ut, heiter det i e-posten.

A-VM skulle opphavleg vorte spelt i starten av april 2020, men vart utsett som følgje av koronaviruset.

(©NPK)