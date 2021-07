WHO vil ha betre kontroll av EM-fansen

sport

Det er vertskapsbyane som WHO ønskjer å ha betre kontroll over, skriv nyheitsbyrået AFP. WHO ønskjer betre kontroll over rørslene til supporterane som er på kamp både når dei kjem til arenaen og når dei forlèt arenaen.

Smittetala i spesielt London og St. Petersburg har stige veldig den siste tida, og det er deltavarianten som herjar. Dei to byane skal ha kvartfinalar, medan London skal ha semifinale og finale.

– Vi må sjå bak berre det å vere på arenaen, seier WHO-lege på ein pressekonferanse.

Torsdag åtvara WHOs europadirektør, Hans Kluge, mot at ei femte smittebølgje kjem om europearane ikkje følgjer koronarestriksjonane i vekene framover.

(©NPK)